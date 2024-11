Incêndio atinge depósito da Avicap no Centro Comercial de Macapá

Fogo ficou concentrado no quarto andar, onde materiais estavam armazenados

Por OLHO DE BOTO

Na noite desta sexta-feira (22), um incêndio de grandes proporções atingiu o quarto pavimento de um prédio utilizado como depósito pela empresa Avicap, no Centro Comercial de Macapá. O fogo foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros do Amapá, e não houve feridos.

As chamas se concentraram em um compartimento no quarto andar, onde estavam armazenados materiais inflamáveis, como madeira, fios elétricos, PVC e tubulações. Parte do telhado cedeu, provocando uma extensa coluna de fumaça. Apesar da gravidade, não foi necessário o uso da escada magirus para o combate.

Os bombeiros foram acionados por volta das 21h30 e, em apenas cinco minutos, chegaram ao local com um efetivo de 40 militares e 15 viaturas, sendo 8 delas destinadas ao combate a incêndios.

A causa do incêndio será determinada após a realização da perícia. O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Pesondré Martins, destacou que o fogo ficou confinado ao quarto andar, que estava em construção, mas também era utilizado como depósito.

“Quando chegamos, o incêndio já estava bem avançado. O local, além de estar em construção, tinha muita fiação, madeira e outros materiais que facilitam a propagação das chamas”, explicou o comandante.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação foi concluída em menos de duas horas, sem impactos à vizinhança.

“Era o andar com menos materiais armazenados. Conseguimos entrar no prédio e realizar o combate direto, sem a necessidade de utilizar a escada magirus”, completou o comandante.