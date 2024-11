Incêndio descontrolado ameaça comunidade rural em Serra do Navio

Fogo iniciado nas primeiras horas desta terça-feira (5) ameaça residências e áreas de mata; prefeitura e Corpo de Bombeiros mobilizam socorro

Por JONHWENE SILVA

Um incêndio de grandes proporções e fora de controle atinge a comunidade do Cachaço, no município de Serra do Navio, a 205 km de Macapá. As chamas avançaram rapidamente pela região de mata seca, invadiram ramais e agora ameaçam terrenos e uma das principais vilas residenciais da área.

O fogo começou nas primeiras horas da manhã e, sem equipamentos de combate adequados, os próprios moradores tentaram conter as chamas. Ddevido à intensidade e ao cansaço, muitos acabaram desistindo. O incêndio já invadiu algumas propriedades e estradas de acesso a terrenos particulares, aumentando o risco para os residentes.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, um morador clama por ajuda das autoridades para evitar que o fogo provoque uma tragédia.

“Infelizmente, não estamos conseguindo. O fogo está avançando muito rápido, e somente nós não vamos dar conta. Alguém avise as autoridades, da prefeitura, para mandar o carro-pipa”, pediu o morador.

As chamas estão perigosamente próximas da Vila Nova Esperança, onde os moradores, munidos de baldes e galhos, tentam impedir que o fogo se espalhe. No entanto, o esforço coletivo parece ser insuficiente para controlar o incêndio.

“Vamos parar. Não tem mais condições. Ninguém aqui almoçou e já perdemos as forças. Que Deus nos abençoe e salve-se quem puder”, desabafou outro residente.

A Prefeitura de Serra do Navio informou que já está ciente da situação e enviou uma equipe de combate a incêndio e o carro-pipa para auxiliar no controle das chamas. Além disso, solicitou apoio do Corpo de Bombeiros de Porto Grande, que já está a caminho do local para reforçar as operações.

A situação permanece crítica, e a reportagem continuará a ser atualizada com novas informações.