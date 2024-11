Incêndio paralisa tráfego na AP-440 entre Macapá e Mazagão

A rodovia AP-440, principal via de acesso ao município, ficou parcialmente bloqueada devido à fumaça densa

Por JONHWENE SILVA

Um incêndio de grandes proporções provocou a paralisação do trânsito na rodovia que interliga comunidades na Região Metropolitana. Quem precisou se deslocar para Mazagão, a 36 km de Macapá, enfrentou sérias dificuldades na tarde desta quinta-feira (21).

A rodovia AP-440, principal via de acesso ao município, ficou parcialmente bloqueada devido à fumaça densa causada pela queima de áreas de floresta às margens da estrada.

Os primeiros chamados sobre o incêndio chegaram ao 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Santana por volta das 14h. No entanto, equipes enfrentaram dificuldades para acessar o local, já que outros focos de incêndio na área rural do município também demandavam atenção.

Mais cedo, os bombeiros haviam controlado um incêndio no ramal do Totoia, próximo à AP-440. Segundo relatos, uma das maiores dificuldades para o combate é a limitação de recursos, com apenas uma viatura disponível para atender os focos. Motoristas informaram que o principal incêndio atingiu um terreno onde funciona uma empresa de reciclagem, agravando a situação.

Por volta das 16h, o tráfego seguia lento, e a fumaça, especialmente nas proximidades da empresa, ainda comprometia a segurança. O Corpo de Bombeiros continua atuando na contenção do incêndio para restabelecer as condições de tráfego e segurança na rodovia.