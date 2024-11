Intermunicipal: provocação com ‘lata de conserva’ na semifinal termina com tiros e feridos

Após o apito final, a confusão começou quando um jogador de Porto Grande provocou a torcida de Mazagão

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA

Na tarde desta terça-feira (19), uma partida válida pela semifinal do Campeonato Intermunicipal terminou em tumulto. Após o apito final do árbitro, o time de Porto Grande garantiu a classificação ao vencer Mazagão por 2 a 1.

No entanto, um jogador de Porto Grande provocou os torcedores visitantes ao erguer uma placa representando uma lata de conserva (piada antiga sobre suposto hábito alimentar dos moradores de Mazagão), o que gerou revolta e deu início a uma confusão dentro de campo.

A competição, organizada pela Federação Amapaense de Futebol (FAF), é considerada uma das principais disputas amadoras do estado. A partida atraiu muitos torcedores ao município de Porto Grande, localizado a cerca de 111 km de Macapá. Com a provocação, jogadores e membros das comissões técnicas de ambas as equipes se envolveram em confrontos.

Em seguida, torcedores invadiram o campo, e a Polícia Militar precisou intervir com tiros de bala de borracha para dispersar os brigões.

Durante o tumulto, torcedores do time de Mazagão arremessaram pedaços de madeira e garrafas de vidro em direção aos jogadores de Porto Grande. Mesmo com os pedidos dos atletas de Mazagão para que parassem, os apelos não foram atendidos. Uma pessoa, ainda não identificada, foi atingida e permaneceu caída no meio do campo por alguns minutos. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Após a ação da Polícia Militar, os ânimos foram controlados e uma confusão de maiores proporções foi evitada. Com o resultado, Porto Grande enfrentará Laranjal do Jari na grande final da competição, marcada para o próximo sábado (23), no Estádio Municipal Nelson da Costa, o “Pisadeiro”, em Tartarugalzinho, a 228 km de Macapá.