Irmãos faccionados são presos com armas em barreira policial

Flagrante ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Policiais militares da Operação Protetor prenderam cinco ocupantes de um Toyota preto e apreenderam armas de fogo, joias, drogas e celulares no município de Santana, a 17 km de Macapá. O flagrante ocorreu na madrugada de domingo para segunda-feira.

Entre os detidos estão os irmãos Watilam e Wingrinson Silva, que, segundo a polícia, estavam armados e confessaram pertencer a uma facção criminosa.

O grupo, composto por três homens e duas mulheres, seguia pela Rodovia Salvador Diniz, nas proximidades do Igarapé da Fortaleza, quando foi parado em uma barreira policial. Durante a abordagem, Watilam Trindade Silva, de 19 anos, foi flagrado com uma pistola calibre .40, vinte munições e um carregador sobressalente no bolso. No interior do veículo, foram encontrados ainda um revólver calibre 38, oito munições, joias, relógios e celulares.

De acordo com o major Wendel, após assumir a posse do revólver encontrado no carro, Wingrinson Trindade Silva, de 23 anos, também revelou ser traficante ligado a uma facção e levou os militares até sua residência. No local, os policiais encontraram duas balanças de precisão e vinte e uma porções de cocaína escondidas no forro da casa.

Os irmãos também teriam confessado que andavam armados para se defender de faccionados rivais. Todos os ocupantes foram presos e conduzidos ao Ciosp da cidade.