Irmãos suspeitos de assalto em loja de materiais de construção morrem em tiroteio com o Bope

Confronto ocorreu em uma área de invasão no Bairro Sol Nascente, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois irmãos suspeitos de terem assaltado uma loja de materiais de construção, na zona norte de Macapá, morreram em confronto com policiais da Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope, na tarde desta quarta-feira (27). A troca de tiros aconteceu em um barraco localizado na invasão do Bairro Sol Nascente, onde os suspeitos haviam se escondido após o crime, segundo a polícia.

O roubo ocorreu por volta das 11h30, em um estabelecimento comercial às margens da Rodovia do Curiaú. De acordo com o sargento Reginaldo Júnior, um dos suspeitos, armado, rendeu uma vítima no local, enquanto o outro dava cobertura. Após o assalto, os dois fugiram de bicicleta em direção à área de invasão do Sol Nascente.

Com apoio do 2º Batalhão e do setor de Inteligência, o Bope iniciou buscas logo após o crime. Por volta das 15h, os policiais identificaram um barraco de madeira onde os suspeitos estariam escondidos.

Segundo a PM, ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros. Durante o confronto, os dois suspeitos foram baleados. Equipes de socorro foram acionadas, mas ambos não resistiram aos ferimentos e morreram antes da chegada do atendimento médico.

“A princípio, foi informado no rádio que o assalto envolveu um indivíduo armado que abordou a vítima enquanto outro dava suporte. Após o crime, os dois fugiram de bicicleta para a área de invasão”, explicou o sargento Reginaldo Júnior.

Apesar de terem sido identificados como irmãos, os nomes dos suspeitos ainda não foram divulgados pela polícia.