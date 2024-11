Israel Graça é eleito novo presidente da OAB Amapá

Israel Gonçalves da Graça (E) foi eleito para comandar a entidade no triênio 2025-2027

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A advocacia amapaense definiu nesta segunda-feira (18) o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amapá (OAB-AP). Em uma disputa entre duas chapas, Israel Gonçalves da Graça foi eleito com 1.311 votos para comandar a entidade no triênio 2025-2027.

A eleição ocorreu por meio de voto direto, com 2.900 advogados aptos a participar do pleito. Para votar, era necessário que os profissionais estivessem em dia com o pagamento da anuidade. Além de definir o novo presidente, o processo eleitoral também escolheu a diretoria e os membros do conselho da OAB-AP.

Duas chapas participaram da disputa, uma liderada por Israel Graça e outra por Mauro Dias da Silva Júnior, que apoiado pelo atual presidente, Auriney Brito, obteve 968 votos.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) disponibilizou as urnas eletrônicas, garantindo a segurança e agilidade do processo. O pleito ocorreu das 9h às 17h, com o resultado sendo divulgado ainda há pouco.