Jardim Imperial: condomínio surpreende com inovação e oferece lotes a preço de custo

Em parceria com o Portal SN, a empresa BM Incorporações reservou 10 lotes a R$ 80 mil, pelo período de 30 dias

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Numa das áreas que mais valorizam na capital, a BM Construção e Incorporações criou um dos maiores e mais agradáveis condomínios da capital, o Jardim Imperial. E, em parceria com o Portal SN, decidiu oferecer uma grande oportunidade para investidores e famílias que desejam construir a casa própria num lugar organizado e com segurança. Pelos próximos 30 dias, estarão sendo ofertados 10 lotes por apenas R$ 80 mil, cada.

Os lotes 11 x 25 (a preço de custo) estão localizados em duas quadras. Eles foram avaliados pela Caixa Econômica em R$ 145 mil, mas a BM Construção decidiu baixar o preço provisoriamente.

O Jardim Imperial fica próximo da Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá, região que mais cresce atualmente, e que já conta com comércio diversificado, três atacarejos, quartéis policiais, Corpo de Bombeiros, rodovia duplicada, colégios privados e públicos, e fica a apenas 15 minutos do Centro de Macapá. Além disso, o empreendimento é vizinho de outros residenciais já estabelecidos e de uma belíssima área de proteção permanente.

Outros diferenciais

O Jardim Imperial já possui dezenas de moradores e lindas casas sendo construídas. O clube, com piscina, quiosques e banheiros, está pronto e funcionando. A área para construção do ginásio coberto já foi preparada.

Além do esgoto sanitário, outra diferença importante do Jardim Imperial é o abastecimento de água. São nada menos que 175 mil litros no reservatório com água filtrada. É isso mesmo. O produto já chega nas caixas d’água (e nas casas) no ponto ideal de consumo, graças a um moderno sistema de filtragem industrial.

A portaria é a mais imponente entre os empreendimentos do tipo em Macapá. Além do controle rigoroso e eficiente de entrada e saída de moradores e visitantes com câmeras de monitoramento, o Jardim Imperial é guardado por um extenso e alto muro com cerca elétrica industrial.

O prédio onde fica a portaria também é composto por escritório e outras salas que serão repassadas ao condomínio quando a BM sair da administração do empreendimento daqui a um ano.

Quer conhecer o Jardim Imperial? Agende pelo 96 991667142.