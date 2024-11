Jayme Henrique comandará o Judiciário do Amapá

Desembargador era o único que ainda não havia ocupado a função, e foi eleito nesta quarta (27)

Por SELES NAFES

O desembargador Jayme Henrique Ferreira foi eleito nesta quarta-feira (27) para presidir o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) pelos próximos dois anos. A escolha ocorreu por aclamação, após o tradicional consenso nos bastidores do colegiado. Sem chapa concorrente, houve aclamação.

Jayme Henrique, de 58 anos, é natural de Ourinhos (SP) e construiu uma longa carreira como procurador de Justiça no Ministério Público do Amapá. Em 2021, ele foi indicado para ocupar uma vaga no TJAP. Dos membros do Pleno, ele era o único que ainda não havia assumido a presidência do tribunal.

Os demais cargos da nova administração foram distribuídos da seguinte forma:

Vice-presidente: desembargador Carlos Tork

Corregedor-geral: desembargador João Lages

Ouvidor-geral: desembargador Adão Carvalho (atual presidente)

Diretor da Escola Judicial: desembargador Rommel Araújo

TRE

Já o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) será comandado pelo desembargador Carmo Antônio de Souza, que assumiu interinamente a presidência nas eleições de outuro deste ano, durante o licenciamento do titular João Lages. O vice será o desembargador Agostino Silvério.

A posse dos novos gestores do TJAP está marcada para o dia 25 de fevereiro de 2025 para dois anos de mandato, uma vez que o tradicional dia 5 de março coincidirá com a Quarta-Feira de Cinzas. Após a cerimônia no TJAP, será realizada a posse do TRE, em data ainda a ser definida.