Jovem do AP desafia o perigo e viraliza ao navegar de rabeta com navio gigante

A região é marcada por intenso tráfego de grandes embarcações. Vídeo tem mais de 70 milhões de visualizações

Por RODRIGO DIAS

Um jovem do Amapá viralizou nas redes sociais ao navegar tranquilamente em uma “rabeta” bem à frente de um navio gigante na região Amazônica. O vídeo, que já ultrapassa 70 milhões de visualizações, chama atenção pelas poses descontraídas do rapaz enquanto a enorme embarcação se aproxima. A cena gera sentimentos diversos em quem assiste e tem alimentado debates nas redes.

Curioso sobre a coragem e o risco envolvidos, o Portal SN buscou informações sobre o protagonista do vídeo. Ele é Igor Cardoso Queiroz, de 26 anos, morador da comunidade de Vila Betel, na Ilha de Aruans, no município de Vitória do Jari, no Amapá.

A região é marcada por intenso tráfego de grandes embarcações e foi palco do naufrágio do navio Anna Karoline 3, em 29 de fevereiro de 2020, que deixou 40 mortos, 51 sobreviventes e 2 desaparecidos.

Filho de agricultores e acostumado à vida na roça, Igor aprendeu a manejar uma rabeta aos 9 anos. Hoje, aos 26, ele já perdeu a conta de quantos vídeos gravou. Em seu perfil no TikTok, onde compartilha momentos da rotina, ele soma 186 mil seguidores.

“Isso é bem comum aqui na região, então resolvi filmar. Faço vídeos há dois anos. Às vezes tenho medo, mas nunca me machuquei, graças a Deus. Sobre ter viralizado, acho muito bom. Apesar das críticas, faço isso porque gosto, mas é uma atividade muito perigosa, por isso não recomendo”, disse Igor.

Com a repercussão, o jovem já começou a fechar parcerias para divulgações e promete continuar produzindo conteúdo, agora com narrativas em seus vídeos.