Leilão do Detran terá 225 veículos; VEJA A LISTA

Lances podem ser dados pela internet, antes do pregão público virtual; veículos poderão ser visitados a partir do dia 2

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá promoverá seu segundo leilão de veículos de 2024. Serão disponibilizados 225 lotes, compostos por carros e motocicletas, que poderão ser arrematados exclusivamente de forma on-line pelo site www.wrleiloes.com.br.

Visitação e credenciamento

Os interessados poderão visitar os veículos entre os dias 2 e 4 de dezembro, das 8h às 13h, no pátio do Detran, localizado na Zona Norte de Macapá. Para participar do leilão, é obrigatório realizar o credenciamento no site da WR Leilões com no mínimo 24 horas de antecedência ao início da sessão. VEJA A LISTA DE VEICULOS

Início e regras dos lances

Os lances começam a partir da meia-noite do dia 2 de dezembro e podem ser realizados até o dia 10 de dezembro, às 9h, quando será iniciada a sessão pública virtual. O maior lance válido, aceito pelo leiloeiro, será considerado vencedor, desde que seja superior ao valor inicial.

Pessoas físicas e jurídicas que atenderem aos requisitos do edital 02/2024 estão aptas a participar. Todos os veículos serão leiloados na condição de recuperáveis e entregues no estado atual, podendo voltar a circular em vias públicas após a devida regularização junto ao Detran.

Condições para arremates

Caso a arrematação seja considerada nula, o veículo poderá ser repassado ao ofertante do segundo maior lance, desde que o valor não ultrapasse 10% a menos do lance inicial. Em caso de desistência do arrematante, será aplicada uma multa correspondente a 25% do valor do arremate. O não pagamento da multa resultará no protesto do título.

Dúvidas e informações

A Comissão de Leilão do Detran está disponível para atendimento das 7h30 às 13h30, ou pelo e-mail [email protected].

Informações adicionais podem ser obtidas com o leiloeiro oficial, em horário comercial, pelo telefone (96) 99147-1402, ou por meio da aba “Fale Conosco” no site da WR Leilões.

Para mais detalhes, ACESSE AQUI O EDITAL.