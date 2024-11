Licitações em Santana tinham pagamentos de propina, diz PF

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça, 12, na sede da prefeitura e na capital

Da REDAÇÃO

Polícia Federal no Amapá deflagrou, na manhã desta terça-feira (12/11), a Operação Arrecife, com foco em apurar supostos casos de corrupção e fraudes em processos licitatórios na cidade de Santana, a 17 km de Macapá. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em locais situados na capital e Santana.

A Polícia Federal divulgou uma foto de agentes em frente à sede da prefeitura, no bairro do Paraíso, onde foram cumpridos alguns mandados.

De acordo com as investigações, um servidor público teria favorecido uma empresa durante uma licitação para a compra de equipamentos médicos destinados ao Centro de Saúde da Mulher em Santana. A suspeita é de que o servidor tenha recebido vantagens financeiras em troca de manipular os processos licitatórios, garantindo que empresas específicas fossem selecionadas de maneira irregular.

O servidor investigado poderá ser responsabilizado pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e fraude ao caráter competitivo da licitação. Caso seja condenado, as penas podem somar até 30 anos de prisão, além de multas.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e desarticular completamente o esquema, garantindo a integridade dos processos administrativos no município.