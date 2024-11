Macapá é um dos destinos mais procurados em novembro, diz Ministério do Turismo

Mirante da F12, EM em Serra do Navio: Incentivos do governo aumentaram voos; locais de visitação e eventos como a Folia Literária também atraem turistas

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O Ministério do Turismo divulgou uma lista com os destinos nacionais mais procurados para os feriados do mês de novembro, e a capital do Amapá, Macapá, se destaca como uma das três principais opções da Região Norte. Locais de visitação, eventos como a Folia Literária Internacional e, principalmente, a redução de impostos do governo para aumentar a oferta de voos, estão por trás desses resultados.

Os dados foram coletados pela Decolar, empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina, com base na procura por passagens aéreas para cidades brasileiras, tanto no site quanto no aplicativo da plataforma.

Os viajantes focaram nos feriados de novembro, como:

Finados , no sábado, dia 2;

Proclamação da República , na sexta-feira, dia 15;

Consciência Negra, na quarta-feira, dia 20.

Regiões mais procuradas

Entre os dez primeiros destinos, o Nordeste lidera a preferência, com cidades como Salvador e Porto Seguro (BA); Fortaleza e Juazeiro do Norte (CE); Recife (PE); São Luís (MA); João Pessoa (PB); Maceió (AL) e Natal (RN).

O Norte aparece em segundo lugar, com Santarém (PA), Palmas (TO) e Macapá (AP).

No Sudeste, destacam-se Belo Horizonte e Uberlândia (MG), além de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES).

No Sul, as cidades mais procuradas foram Curitiba (PR), Navegantes (SC) e Porto Alegre (RS).

Feriado da Consciência Negra em alta

O feriado da Consciência Negra registrou o maior crescimento na busca por viagens em 2024, com um aumento de 62% em relação ao mesmo período de 2023. O feriado da Proclamação da República apresentou um aumento de 56%, enquanto o de Finados cresceu 11%.

Novos voos para Macapá

No dia 29 de outubro, começaram os voos diretos entre Macapá (AP) e o Aeroporto de Guarulhos (SP). Essa nova conexão foi possível graças à redução da alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação, de 25% para 3%, implementada pelo governo do Amapá.

Essa medida faz parte de um pacote de incentivos fiscais para expandir o setor aéreo, buscando aumentar a acessibilidade ao estado, fomentar o turismo, atrair negócios e impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

O que fazer em Macapá

Macapá oferece uma variedade de atrativos turísticos, como:

Praças revitalizadas ;

Museu Sacaca ;

Balneário da Fazendinha ;

Quilombo do Curiaú ;

A orla banhada pelo Rio Amazonas ;

O icônico Marco Zero do Equador ;

Fortaleza de São José de Macapá ;

Mercado Central ;

Bioparque da Amazônia.

Pier do Santa Inês

Rampa do Açaí

Praça Jacy Barata Jucá

Parque do Meio do Mundo

A cidade ainda destaca-se pela rica gastronomia e programação cultural gratuita, promovida pela prefeitura e pelo governo estadual, atraindo turistas e valorizando a cultura local.

Além disso, muitos turistas estão na capital para a Folia Literária Internacional, organziada pelo governo do Estado, e que vai até domingo (10) no Parque Parque.