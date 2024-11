Maior fortaleza da era portuguesa passa por restauração inédita de olho no turismo

A Fortaleza de São José está sendo restaurada e adaptada para a crescente demanda turísitca no Amapá

Aos 242 anos, a maior fortificação da era portuguesa no Brasil está passando por uma restauração inédita realizada pelo governo do Amapá, com patrocínio do BNDES. Desta vez, as obras na Fortaleza de São José de Macapá não têm como objetivo apenas a conservação do monumento, mas também sua adaptação para atender à crescente demanda turística registrada nos últimos meses. Esse aumento no fluxo de visitantes está diretamente ligado à ampliação da oferta de voos, impulsionada por incentivos fiscais concedidos pelo Estado às companhias aéreas. Reportagem de Seles Nafes e Caio Lucas Silva.