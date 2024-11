Marcha das Josys pede fim da violência contra mulher nesta quinta em Santana

Caminhada que visa o enfrentamento à violência contra a mulher chega a 21ª edição no município que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A caminhada, que visa o enfrentamento à violência contra a mulher, percorrerá as principais ruas e avenidas do município, buscando mobilizar a sociedade para combater esse grave problema social.

O evento, que acontece desde 2003, foi criado em resposta ao assassinato brutal da professora Josycleia Guimbal, morta pelo marido na frente do filho. Desde então, a marcha tem se consolidado como um importante ato de conscientização e pressão por políticas públicas que garantam a proteção às mulheres e punição mais rigorosa aos agressores.

Santana, o segundo maior município do estado em população, enfrenta números preocupantes de violência de gênero. Em agosto de 2023, a Rede de Proteção à Mulher revelou que uma mulher era vítima de violência a cada 2 horas e 9 minutos na cidade. Apenas em 2024, a Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM) de Santana já registrou 946 boletins de ocorrência, incluindo um caso de feminicídio envolvendo uma menor.

A delegada Ellen Viegas, titular da DCCM, destacou a importância da mobilização:

“A Marcha das Josys é um movimento poderoso de conscientização e mobilização social. Além de dar visibilidade às vítimas, contribui para desconstruir padrões culturais que perpetuam a violência contra as mulheres”.

Em outubro deste ano, o circuito de câmeras de Santana flagrou um homem agredindo uma mulher em plena luz do dia. O agressor foi indiciado, e o episódio reforçou a necessidade de ações como a Marcha das Josys.

A secretária municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Léa Soryana, destacou a relevância do evento: “A Marcha das Josys é essencial para incentivar as denúncias e combater a violência contra a mulher em todas as suas formas. Precisamos do apoio de toda a sociedade para ampliar esse movimento.”

Quem foi Josy

Josycleia Guimbal era professora e foi assassinada em 2003, pelo próprio marido, na frente do filho. O caso gerou grande repercussão social e deu origem à primeira edição da marcha no mesmo ano, marcando o início de um movimento contínuo de luta contra a violência de gênero.

A Marcha das Josys sairá às 16h da frente da Prefeitura de Santana, no Bairro Paraíso.