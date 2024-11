Maria Marçal é destaque no evento “Tartarugalzinho para Cristo”

Show está marcado para às 20h, na Praça Saturnino dos Santos

Da REDAÇÃO

No próximo dia 30 de novembro, o município de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, será palco de uma grande celebração religiosa em comemoração ao Dia do Evangélico. O evento, intitulado “Tartarugalzinho para Cristo”, contará com a presença confirmada da renomada cantora gospel Maria Marçal, uma das principais vozes da música cristã no Brasil.

Com uma trajetória repleta de canções que tocam profundamente os corações de seus ouvintes, Maria Marçal promete transformar a noite em um momento de louvor e adoração, trazendo mensagens de fé e espiritualidade para todos os presentes.

Realizado pela Prefeitura de Tartarugalzinho, o evento já se consolidou como um dos maiores encontros religiosos do estado do Amapá e deve atrair participantes de toda a região.

De acordo com os organizadores, o “Tartarugalzinho para Cristo” vai além de uma simples comemoração, sendo uma oportunidade de unir a comunidade em torno de valores espirituais e culturais. O compromisso da gestão municipal em promover a fé e fortalecer as tradições religiosas do município é destacado como um dos pilares do evento, que promete emocionar e inspirar o público.

O show será realizado na Praça Saturnino dos Santos, às margens da BR-156, a partir das 20h.