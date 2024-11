Marido de prefeita é preso por homicídio no município de Amapá

Momento em que idoso tenta usar sua arma, já ferido por tiros. Discussão por venda de terras terminou no assassinato dele pelo cunhado de Canindé, marido da prefeita

Por SELES NAFES

Um homicídio envolvendo uma disputa por terras chocou o município de Amapá, localizado a 310 km de Macapá, neste sábado (23). O crime, que foi gravado em vídeo, resultou na morte de Antônio Candeia Oliveira, de 80 anos, conhecido como “Maranhão”. O empresário Francisco Canindé, marido da prefeita eleita Kelly Lobato (União), foi preso em flagrante após se apresentar à delegacia.

O crime ocorreu por volta das 16h em uma fazenda. No vídeo (não será postado aqui), Antônio Candeia aparece discutindo com alguém dentro de uma picape, que, segundo apuração do Portal SN, seria Francisco Canindé. Inicialmente, a discussão é acompanhada à distância por Antônio Carlos Lima de Araújo, de 59 anos, um ex-militar do Exército, que está vestido de preto, e cunhado de Canindé.

As imagens mostram Araújo (sempre com uma mão para trás) observando o idoso que discutia acaloradamente com Canindé (dentro da picape) sobre uma negociação de terras. Após um breve bate-boca e ofensas de ambos os lados, Araújo empurra Candeia. Os dois saem do enquadramento, mas os sons dos tiros são registrados.

O celular volta a filmar os dois. Ferido, o idoso tenta pegar algo dentro de um saco plástico, e os dois entram em luta corporal. Araújo aparece agarrando a mão do idoso, que está segurando um revólver. Gravemente ferido, a vítima não consegue efetuar nenhum disparo.

Em meio à confusão, o jovem que grava as cenas grita desesperado:

“Não faz isso! A gente não veio para matar ninguém!”. Logo depois, ele abandona o local, aparentemente chorando.

Antônio Candeia cai inconsciente e morre no local.

Investigação aponta premeditação

O delegado responsável pelo caso, Stephano Dagher, acredita que o crime pode ter sido premeditado. Segundo ele, o grupo teria provocado a vítima para justificar uma reação violenta e alegar legítima defesa.

“Ele [o idoso] realmente estava com uma arma na mão no momento em que cai. Mas, para mim, esse é o verdadeiro motivo pelo qual chegaram filmando: para dar a entender que foi legítima defesa. Tudo foi provocado e planejado para parecer uma reação. Entendi que, desde o início, o executor forçou a situação para que a vítima sacasse a arma”, declarou o delegado ao Portal SN.

Prisões e buscas

Francisco Canindé se apresentou à delegacia de Amapá acompanhado de seu advogado. Ele foi preso em flagrante, acusado de ser o mandante do homicídio, e deve passar por audiência de custódia neste domingo (24). Ele foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil. O Portal SN ainda não conseguiu contato com a defesa.

Antônio Araújo, apontado como o atirador, está foragido.