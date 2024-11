Médico é preso sob efeito de drogas quando dirigia para o trabalho

Veículo com danos que indicavam possível envolvimento em um acidente. Caso foi registrado no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Polícia Militar de Santana (PM-AP) prendeu, nesta quarta-feira (13), um médico acusado de direção perigosa e suspeito de estar sob efeito de substâncias psicoativas. O profissional teria entrado na cidade pela Rodovia Josmar Chaves Pinto, na altura do bairro Igarapé da Fortaleza, em alta velocidade e conduzindo um veículo com danos que indicavam possível envolvimento em um acidente, o que chamou a atenção dos policiais.

De acordo com a PM, durante o acompanhamento tático, o motorista realizou ultrapassagens perigosas, colocando em risco pedestres e ciclistas e ignorando as ordens de parada. No bairro Provedor, o condutor foi interceptado e apresentava sinais de alteração, como tremores, nervosismo e fala desconexa, que indicavam possível ingestão de substâncias ilícitas.

Durante a busca no veículo de Diego Barbosa de Azevedo, os policiais encontraram substâncias supostamente maconha, cocaína e outro produto de cor preta, não identificado, guardados em uma bolsa preta. Segundo a PM, o condutor foi submetido ao teste de alcoolemia (cujo resultado não foi divulgado) e, após exame de sangue, foi confirmada a presença de substâncias psicoativas.

Na verificação dos documentos do médico, foi constatado que sua carteira nacional de habilitação estava vencida há mais de 30 dias. Questionado, ele afirmou que seguia em direção ao Hospital de Emergências (HE) de Santana, onde tinha um plantão no setor de pediatria, fato confirmado por funcionários da unidade.

Diego Barbosa foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.