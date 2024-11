Ministro assina ordem de serviço e obras da BR-156 são retomadas

Assinatura das ordens de serviço em uma cerimônia que reuniu lideranças políticas dos governos estadual e federal.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A pavimentação da rodovia BR-156, uma das obras mais antigas do Brasil, foram oficialmente retomadas nesta segunda-feira (25), com a assinatura das ordens de serviço em uma cerimônia que reuniu lideranças políticas dos governos estadual e federal.

A rodovia, que interliga o estado de norte a sul, é essencial para conectar o Amapá à malha viária brasileira, possibilitando mais oportunidades no turismo, investimento e geração de empregos, além de reduzir o isolamento geográfico da região.

O evento marcou o início das intervenções no Lote 3 da rodovia, entre os municípios de Calçoene e Oiapoque, abrangendo 56,04 km (do Km 687,73 ao 743,73). Este trecho inclui a pavimentação e a realocação de sete aldeias indígenas: Tukay, Samaúma, Ywawka, Ahumã, Estrela, Karià e Anawerá.

Os investimentos, parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), somam R$ 550 milhões, sendo R$ 340 milhões destinados ao trecho Norte e à relocação das aldeias, e R$ 283 milhões para o trecho Sul.

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que o governo federal está investindo seis vezes mais em rodovias no Amapá do que a gestão anterior. Além disso, anunciou a previsão de R$ 2 bilhões em investimentos em infraestrutura no estado para os próximos dois anos, garantindo a revitalização simultânea de todos os trechos da BR-156.

A cerimônia contou com a presença de Renan Filho, do Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, do governador Clécio Luís, e dos senadores Davi Alcolumbre (União-AP) e Randolfe Rodrigues (PT-AP). As falas das lideranças enfatizaram a importância histórica do momento e o compromisso de união entre diferentes esferas de governo.

O senador Davi Alcolumbre destacou que a obra reflete a união de esforços entre governos federal e estadual e a bancada federal. Ele defendeu a execução do projeto de maneira sustentável, respeitando as demandas indígenas. O governador Clécio Luís ressaltou a relevância histórica da rodovia, que finalmente conectará o Amapá à malha rodoviária nacional, e descreveu o momento político como favorável para a concretização da obra.

O senador Randolfe Rodrigues enfatizou o impacto transformador da pavimentação da rodovia, que encerrará o isolamento do estado, enquanto o ministro Waldez Góes reafirmou o compromisso do governo federal em avançar com obras estruturantes que tragam benefícios concretos para a população.

Para Renan Filho, a retomada das obras representa a realização de um sonho antigo dos amapaenses.

“O governo Lula está comprometido em transformar a realidade do Amapá, investindo na infraestrutura que o estado tanto precisa. A BR-156 não é apenas uma estrada, é um caminho para o futuro do estado e sua integração definitiva ao país”, afirmou.

Com as obras em andamento e o compromisso renovado das lideranças, a BR-156 avança como símbolo de desenvolvimento e integração, atendendo às expectativas de milhares de amapaenses que aguardam há décadas por essa conquista.