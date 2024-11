Moto pega fogo em posto de combustível e causa susto

Fato foi registrado na manhã desta quinta-feira (7), no município de Santana.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Na manhã desta quinta-feira (7), no município de Santana, a 17 km de Macapá, um incêndio em uma motocicleta em um posto de gasolina assustou funcionários, condutores e pedestres que passavam pelo local.

As chamas rapidamente consumiram o veículo, que estava sendo abastecido no momento em que o incêndio começou. A suspeita é que o fogo tenha se iniciado porque o condutor não teria desligado o veículo no momento do abastecimento, e o combustível, ao ser colocado, pode ter escorrido para o motor.

Frentistas e populares conseguiram arrastar a motocicleta para longe da bomba de combustível, pois havia o risco de uma explosão, o que poderia causar um prejuízo ainda maior. Segundo funcionários do posto, recentemente, os frentistas participaram de um curso básico de combate a incêndio para atuar em situações como esta, mas não conseguiram evitar o pior.

O fogo na moto foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros, que conseguiu debelar as chamas. As causas do incidente ainda serão apuradas.