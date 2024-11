Motorista embriagada é presa após desacatar policiais

Sem habilitação, ela foi detida no Bairro Jardim Felicidade II, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma motorista aparentemente embriagada e sem habilitação foi detida na noite de domingo (24), no Bairro Jardim Felicidade II, zona norte de Macapá, após desacatar e agredir policiais do Batalhão de Trânsito da PM do Amapá.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher conduzia um veículo modelo Celta e foi abordada sob suspeita de tentar atropelar um motociclista. No momento da abordagem, ela já desceu do carro proferindo insultos: “Que é, seus car*lh*s? Vão trabalhar, bando de policiais filhos da p***”

Durante a fiscalização, que foi filmada pelos policiais, o sargento Nunes perguntou se ela era habilitada. A resposta veio de forma ainda mais agressiva: “Vai te f**er, car*lh*, não vou responder car*lh* nenhum.”

A mulher também se negou a apresentar a documentação pessoal e do veículo, afirmando: “Eu não vou dar porr* nenhuma. Vão prender bandido. Quando a gente chama pra uma ocorrência de violência contra a mulher, não aparece nenhum filho da put* da polícia”.

Diante disso, o sargento Nunes informou que o veículo seria guinchado por estar com o licenciamento irregular. A motorista respondeu: “O teu c** que não está licenciado”.

Além disso, ela recusou fazer o teste do etilômetro, dizendo: “Não vou fazer nem porra”.

Ao receber voz de prisão por desacato, a mulher resistiu, tentou fugir e acabou ferindo a mão esquerda do sargento Nunes, ainda gritando: “Tu vais se f*der na minha mão”.

Após o incidente, foi elaborado um termo de constatação de embriaguez, e a suspeita foi conduzida ao Ciosp do Pacoval, onde foi apresentada pelos crimes de desacato, desobediência, embriaguez, lesão corporal dolosa contra agente de segurança pública, direção perigosa, e dirigir veículo sem habilitação gerando perigo de dano.