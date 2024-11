Mulher é agredida e roubada no mesmo local onde missionário foi morto

Perigo ronda quem transita no final da Rua Santos Dumont, no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Palco de um recente crime bárbaro, que chocou a população de Macapá – o assassinato do missionário Márcio Sousa da Silva –, o final da Rua Santos Dumont, uma das principais vias da zona sul, no Bairro do Muca, se tornou uma área de alto risco, principalmente para quem transita a pé ou de bicicleta.

Nesta manhã de quinta-feira (7), mais um crime foi registrado no local. Câmeras de monitoramento de residências flagraram o momento em que uma mulher foi agredida e roubada.

O bandido aparece nas imagens do outro lado da rua. Ele caminha olhando várias vezes para trás. Vê que a via está deserta e corre para atacar a vítima. O assaltante empurra a mulher e toma a bicicleta. A vítima cai na calçada e quase bate a cabeça. A primeira ação dela foi correr atrás do bandido, mas sem êxito, pois sofreu lesões.

O criminoso ainda não foi encontrado. Uma moradora que molhava plantas momentos depois de crime, disse sem se identificar, que reside no local há mais de 20 anos. Ela contou que o local constantemente é usado para práticas criminosas e cobrou mais policiamento na região.

“O jeito é o povo evitar passar por aqui andando e de bicicleta, porque esses bandidos ficam só esperando para agir”, disse.

A região é cercada por outras “zonas vermelhas”. São áreas de ponte dominadas pelo tráfico de drogas. Entre elas, as passarelas por onde passava o missionário Márcio Sousa, morto a tiros a mando do crime organizado no dia 22 de outubro. Ele aconselhava jovens a deixarem a criminalidade, o que revoltou traficantes, que ordenaram a sua morte, segundo a polícia.