Mulher é encontrada morta e nua em ramal; suspeita é de espancamento e abuso

Vítima foi identificada como Dorilene Brazão Castillo, de 44 anos. Caso ocorreu no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Civil do Amapá abriu inquérito para investigar a morte de uma mulher encontrada no município de Tartarugalzinho, no interior do estado, a 230 km de Macapá, nesta terça-feira (12).

O corpo, em estado de decomposição, foi localizado em um ramal no Assentamento Janary 1, a cerca de 32 quilômetros da sede do município.

De acordo com o delegado Stephano Dagher, uma pessoa que passava pelo local avistou o corpo. A vítima foi identificada como Dorilene Brazão Castillo, de 44 anos.

Nas redes sociais, moradores do município especulam que a vítima possa ter sido abusada antes de ser morta. A Polícia Civil informou que está apurando o caso e divulgará informações oficiais assim que disponíveis.

O Portal SN.com entrou em contato com a Polícia Científica do Amapá, que confirmou que o corpo foi encaminhado ao IML de Macapá e passará por necropsia para determinar a causa da morte e se houve estupro. Contudo, devido ao avançado estado de decomposição, peritos estimam que a vítima tenha sido assassinada há cerca de três dias. O rosto já apresentava sinais de consumo por urubus.

“Ela estava com uma blusa de manga comprida de algodão, suspensa até próximo ao tórax, com a barriga exposta e sem calcinha. Estava nua. O rosto estava sem tecido, apenas o crânio”, detalhou uma fonte.

Em nota, o prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, lamentou o ocorrido e relembrou que a vítima era filha de “Seu Castilhão”, figura popular na cidade.