Mulher é presa ao tentar usar cartão furtado

Por RODRIGO DIAS

Uma mulher de 42 anos foi presa após ser flagrada furtando em dois estabelecimentos de Macapá, na manhã desta quarta-feira (13). Câmeras de segurança registraram as ações em ambos os locais.

Um dos furtos aconteceu no cartório Vales, no Bairro Laguinho, região central da capital. Nas imagens, é possível ver que, após conversar com um cliente, a mulher se dirigiu à área de armários e subtraiu diversos pertences dos funcionários com tranquilidade.

De acordo com o 6° Batalhão da Polícia Militar do Amapá, foram levados celulares (iPhone e Samsung), carteiras, cartões, bolsas e maquiagens.

Em seguida, a suspeita foi ao supermercado Maracá, localizado no quarteirão seguinte, já no Bairro Pacoval. Lá, segundo a PM, ela tentou usar o cartão de uma das vítimas, mas a compra foi negada e a tentativa, identificada.

A mulher, então, furtou salgadinhos, chocolates e balas de hortelã, mas logo foi detida. Aos militares, ela alegou ter problemas mentais, o que foi posteriormente confirmado. No entanto, ela já possui várias passagens pela polícia.

A mulher está à disposição da Justiça.