Na COP 29, AP mostra plano de desenvolvimento econômico com recursos da floresta

O governo do Amapá vai apresentar na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29), a construção do “Plano Estadual de Apoio à Sociobioeconomia”. A iniciativa quer promover o desenvolvimento sustentável no estado, integrando a conservação ambiental com o crescimento econômico e social das comunidades locais.

A elaboração do plano envolveu a realização de workshops e debates com especialistas, comunidades tradicionais e representantes de diversos setores produtivos. O objetivo é identificar oportunidades e desafios para fortalecer cadeias produtivas sustentáveis, como as do açaí, madeira, pescado, castanha-do-brasil e cacau. Essas iniciativas buscam aliar a geração de emprego e renda ao uso responsável dos recursos naturais.

O governador Clécio Luís destacou a importância do plano para posicionar o Amapá como referência em desenvolvimento econômico sustentável. Ele enfatizou que o estado possui riquezas naturais que podem ser exploradas de forma responsável, garantindo a preservação ambiental e o bem-estar das populações locais.

“Temos uma infinidade de produtos que podem gerar muita riqueza, mas tudo isso deve ser feito de forma responsável, considerando as pessoas e a floresta, por isso esse plano está sendo montado. Queremos negócios sustentáveis e éticos na Amazônia, e o plano vai apontar soluções diversas para o futuro”, descreveu o governador.

A apresentação do plano na COP29, que começou hoje (11) no Azerbaijão, representa uma oportunidade para o Amapá compartilhar suas experiências e estratégias com a comunidade internacional, demonstrando o compromisso do estado com a sustentabilidade e a economia verde.