No Amapá, Senai oferta 24 cursos gratuitos para aperfeiçoamento profissional

São 600 vagas para as cidades de Macapá, Santana e Vale do Jari.

Da REDAÇÃO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do Amapá lançou um edital com 600 vagas para 24 cursos gratuitos de curta duração, com foco no aperfeiçoamento profissional. As oportunidades abrangem diversas áreas, como panificação, informática, construção civil, gestão e sistemas energéticos, e estão distribuídas nas cidades de Macapá, Santana e Vale do Jari.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas presencialmente até sexta-feira, 29 de novembro. Os interessados podem acessar o edital completo clicando aqui.

Cursos e locais de oferta

Os cursos têm caráter presencial e foram organizados de acordo com as necessidades específicas de cada município. Confira os destaques:

Macapá

Entre os cursos disponíveis na capital estão:

Audaces – Modelagem Computadorizada (Nível 1)

Fabricação de Bolos Caseiros

Montagem e Reparação de Computadores

Revit – Projetos Arquitetônicos, Elétricos e Hidráulicos (Nível 1)

Qualidade no Atendimento ao Público

Santana

Na cidade vizinha, os participantes podem optar por formações como:

AutoCAD – Projetos Elétricos (Nível 1)

Inspeções Aéreas em Sistemas de Energia com Drones

Montagem de Quadro de Distribuição Residencial

Oratória e Dicção

Partida de Motores Elétricos: Monofásico, Bifásico e Trifásico

Vale do Jari

Na região do Vale do Jari, as opções incluem:

Excelência no Atendimento ao Público

Etiqueta Profissional

Formação de Computador

Instalação Elétrica Residencial

Critérios para inscrição

Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Comprovar renda familiar bruta de até um salário mínimo por pessoa.

Apresentar a documentação exigida, como CPF, documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado, e, se necessário, declarações de escolaridade e experiência profissional.

Onde realizar a inscrição?

As inscrições estão sendo realizadas nos Centros de Formação Profissional do Senai em cada cidade:

Macapá: Rua Professor Tostes, 1294 – Santa Rita | Telefone: (96) 3084-8923.

Santana: Avenida B1, S/N – Vila Amazonas | Telefone: (96) 3084-8984.

Vale do Jari: Rua 88, 111 – Vila Pessoal, Monte Dourado-PA | Telefone: (96) 3084-8985.