Nomes em tapumes e calçadas indicam ‘futura invasão’ em Macapá

Nova área tem despertado o interesse de invasores já a postos para garantir as novas áreas.

Por RODRIGO DIAS

A disputa por um pedaço de terra na Rodovia do Centenário, antiga “Norte-Sul”, parece não ter fim. Além dos diversos barracos e estruturas mais sofisticadas ao longo da via, uma nova área tem despertado o interesse de supostos invasores.

Desta vez, trata-se do canteiro de obras do Conjunto Miracema, localizado na entrada do habitacional. Segundo um morador que vende refeições na região, a informação de que a empresa que ocupa o local deixaria a área fez com que pessoas tentassem garantir “seu cantinho”.

A reportagem do portal SN constatou que ainda há trabalhadores em atividade no local. Mesmo assim, a estrutura foi vandalizada em momentos de menor fluxo, com o entorno tomado por demarcações feitas pelos invasores.

São dezenas de nomes escritos nos tapumes, indicando a delimitação dos supostos lotes. Não há mais espaços disponíveis, e algumas demarcações incluem o tamanho dos terrenos pretendidos, como “10×25”. Há até casos de nomes escritos na calçada, com indicações de interesse por áreas específicas na frente ou nos fundos.

Os mais audaciosos marcaram mais de um lote como sendo “pretensos”. As demarcações chegam até a entrada de veículos e áreas usadas pelos trabalhadores do Consórcio CMT, formado por 15 empresas de engenharia.

O porteiro do local informou que o consórcio não comunicou qualquer intenção de deixar o espaço. Ele afirmou que, caso uma empresa saia, outra ocupará a área, pois a manutenção do habitacional é garantida por contrato.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) para comentar o caso, mas, até o momento, a pasta não se posicionou sobre o assunto.