Novo apagão atinge 10 municípios do Amapá

Segundo a concessionária de energia elétrica, incêndio em substação teria sido a causa da pane.

Por RODRIGO DIAS

Dez municípios do Amapá estão sem energia elétrica nesta sexta-feira (8) devido a um incêndio em uma subestação no interior do estado. A causa do fogo ainda não foi identificada.

Em nota, a CEA Equatorial informou que o incêndio atingiu a estrutura da Subestação Central, localizada no município de Ferreira Gomes, durante a madrugada.

O sistema de distribuição de energia que atende Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca, Serra do Navio, Cutias, Itaubal, Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá e Calçoene foi afetado.

“Imediatamente, a distribuidora mobilizou as equipes operacionais para atuar na situação. Além disso, a empresa está preparando o deslocamento da Subestação Móvel ao local do evento, para que sejam realizadas as operações necessárias e o fornecimento seja normalizado no menor tempo possível”, diz a nota.

A assessoria de comunicação da CEA Equatorial informou ainda que novas atualizações serão divulgadas em breve com mais informações sobre o ocorrido.