Novo presidente da OAB diz que não buscará reeleição

Ao lado da vice Cristina Rocha, Israel Graça também explicou porque a eleição da ordem ficou tão tensa no AP

Por SELES NAFES

A eleição da OAB no Amapá foi uma das mais duras da história da entidade, que originalmente foi criada para defender as prerrogativas dos advogados. No entanto, um amplo processo de politização e aparelhamento do prestígio da ordem geraram polêmicas internas e abriram um racha na categoria. Ontem (18), depois de quase uma década de dominação de Auriney Brito, um grupo disposto a retomar o papel original da entidade conseguiu renovar a direção com uma vantagem confortável nas urnas. Em entrevista ao Portal SN, o presidente Israel Graça e a vice Cristina Rocha explicaram por que a eleição da OAB ficou tão tensa e tumultuada. Israel, aliás, venceu com a promessa de que não buscará a reeleição, num aceno a apoiadores de que não haverá projeto privado de poder. Israel e Cristina serão empossados no próximo dia 1º de janeiro.