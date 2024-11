Novos equipamentos mecanizam produção de alimentos no Amapá

Por RODRIGO DIAS

O Governo do Amapá e prefeituras de 10 municípios receberam, neste sábado (23), mais de 2 mil equipamentos e veículos para fortalecer o processo produtivo e a organização da mobilidade urbana e rural nas cidades.

A aquisição foi articulada pelo senador Davi Alcolumbre em parceria com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT). De acordo com Marcelo Moreira, presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), esta foi a maior entrega já realizada pela empresa no estado do Amapá.

“Uma entrega que vai beneficiar quase todos os municípios do estado. Mais da metade desses equipamentos está sendo destinada ao Governo do Estado, que, por meio de suas secretarias, poderá beneficiar a população do Amapá. Esses recursos vão agir diretamente nos arranjos produtivos locais, fortalecendo a agricultura familiar, as prefeituras e permitindo que elas prestem melhores serviços à sociedade”, explicou Marcelo.

Entre os itens entregues estão vans, caminhões-pipa, caminhões basculantes, caminhões varredores, motoniveladoras, caminhonetes (modelos Ranger e L200), além de patrulhas agrícolas, kits agropecuários e de pesca, máquinas de produção, entre outros.

O governador Clécio Luís ressaltou que os equipamentos também beneficiarão associações, cooperativas e escolas-família rurais.

“Esses equipamentos não vão operar sozinhos. Eles vão precisar de motoristas, operadores, pilotos e trabalhadores da agricultura para colocá-los em funcionamento. Tudo isso movimenta nossa economia. É muito importante, só não reconhece quem não quer. Vivemos o melhor momento do Amapá, com todos os municípios, sem exceção, se desenvolvendo. Isso é fruto da visão de progresso que temos, que o Davi tem, e estamos avançando cada vez mais”, afirmou Clécio.

“É um momento de festa, de muita alegria e quando essas máquinas chegarem de fato de direito na mão do trabalhador rural, de quem precisa realmente vê-las em funcionamento no campo, é que o povo do Estado do Amapá vai sentir a diferença da vinda da Codevasf no dia-a-dia”, avaliou o deputado estadual Rodolfo Vale (PCdoB).

Os municípios beneficiados incluem Amapá, Itaubal, Porto Grande, Ferreira Gomes, Vitória do Jari, Mazagão, Pedra Branca, Santana, Serra do Navio e Oiapoque.