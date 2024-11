Pais pedem segurança para creche de Macapá ameaçada de ser incendiada com alunos dentro

Creche Tio Markel Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Pais de alunos da Creche Tio Markel, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, estão em pânico e deixaram de mandar seus filhos para a escola. A decisão ocorreu após ameaças de invasão à instituição.

Mães procuraram o portal SN.com para relatar o ocorrido. Segundo elas, na última sexta-feira (1º), a direção da creche informou que, por volta das 21h30 do dia 31 de outubro, a diretora Nubia Samara e a secretária administrativa Cleia Maciel receberam uma ligação de criminosos, que ameaçaram a escola.

Os bandidos teriam afirmado que controlam a área e que todos os proprietários de estabelecimentos comerciais, inclusive escolas, devem pagar uma quantia em dinheiro para garantir a “segurança” do local. Caso a exigência fosse recusada, os criminosos ameaçaram incendiar o prédio da creche, com alunos e funcionários dentro. Eles ainda mencionaram informações pessoais das funcionárias, causando pânico entre todos. Por essa razão, as aulas foram suspensas.

O caso foi reportado à Secretaria Municipal de Educação (Semed), que acionou as polícias civil e militar, além da Guarda Municipal.

Uma semana após o incidente, a única medida adotada foi a presença de uma equipe da Guarda Municipal para realizar rondas durante a entrada e a saída dos alunos. Isso não tem sido suficiente para tranquilizar os pais, que pedem medidas permanentes de segurança.

Nesta quarta-feira (6), os pais William, Jéssica e Julianny gravaram um vídeo expressando sua preocupação.

Segundo os pais, apenas três crianças compareceram ao maternal, enquanto o 1º período recebeu quatro alunos, e o 2º, apenas cinco.

A reportagem procurou a Prefeitura de Macapá para se manifestar sobre o caso, mas não houve retorno, assim como por parte do governo do estado.