Pela 1ª vez, artistas gospel serão premiados em Santana

Cerimônia ocorrerá às 19h no Teatro de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Santana fará história ao sediar, hoje (14), a primeira edição do “Troféu Cultura Gospel Santana”, evento inédito que vai premiar artistas do cenário gospel do Amapá. O evento se destaca por sua abrangência, valorizando todos os envolvidos na promoção da cultura cristã.

Cerimônia ocorrerá às 19h no Teatro de Santana, é promovida pelo Governo do Amapá e pelo Instituto Brasil Futuro (Ibraf), com o apoio do senador Randolfe Rodrigues e da Prefeitura Municipal de Santana. O evento visa valorizar o talento de músicos, atores, dançarinos e outras expressões artísticas que integram a cultura gospel no estado.

O “Troféu Cultura Gospel Santana” marca um novo capítulo para o movimento da cultura gospel na cidade, fundado em 2020 com o propósito de reconhecer e apoiar as manifestações culturais cristãs locais. Entre as iniciativas já realizadas estão o Festival de Cultura, o Encontro da Cultura Gospel, seletivas e projetos como o “Ide da Cultura Gospel”, evento mensal que integra a comunidade.

A cerimônia contará com diversas categorias de premiação, com reconhecimento a 35 bandas, 9 cantores solos, 9 grupos de dança, 9 grupos de teatro, além de influenciadores digitais, pastores, autoridades e parceiros que contribuíram para o desenvolvimento do cenário gospel na região.

O Troféu Cultura Gospel faz parte da “Jornada Gospel”, série de eventos que incluirá shows com artistas renomados do meio gospel. Entre as atrações futuras estão Thalles Roberto, que se apresentará no Sambódromo em 29 de novembro, e Fernandinho, que participará da Semana Gospel na segunda semana de dezembro.

A Jornada Gospel também promoverá a ação social “Partir do Pão” nos dias 20 e 21 de dezembro, na Praça Cívica de Santana, em um gesto de solidariedade para a comunidade local.

A premiação é um marco para Santana, mostrando a força e a importância da cultura gospel no estado e destacando o talento de artistas que expressam sua fé e cultura de forma vibrante e inclusiva.