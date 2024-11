Pela 2ª vez, professora da rede pública do Amapá acerta o tema da redação do Enem

Com mais de 15 anos de experiência, Ana Cláudia leciona para alunos do Ensino Médio na Escola Estadual Nilton Balieiro Machado, localizada no Bairro Marabaixo 3.

Por RODRIGO DIAS

Ana Cláudia Barreto, professora de Língua Portuguesa da rede pública de ensino do Amapá, acertou o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Aos 58 anos, ela reforçou com seus alunos, quatro dias antes da prova, o eixo temático sobre os “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Com mais de 15 anos de experiência, Ana Cláudia leciona para alunos do Ensino Médio na Escola Estadual Nilton Balieiro Machado, localizada no Bairro Marabaixo 3, Zona Oeste de Macapá.

Esta é a segunda vez que a educadora acerta o tema da redação do Enem. Em 2016, ela já havia trabalhado com seus alunos questões ligadas aos “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”.

Segundo a professora, ela não planejou o conteúdo especificamente para os dias que antecederam o Enem 2024, pois trata desse tema ao longo do ano. Contudo, decidiu reforçá-lo na última semana de forma especial.

“A partir do filme O Xadrez das Cores, promovemos um debate sobre as raízes e a herança africanas, abordando o preconceito racial mostrado no filme”, explicou.

Ana Cláudia soube que o tema havia caído na prova por meio de outra professora e, imediatamente, refletiu sobre o trabalho realizado com seus alunos, que envolveu diversos eixos temáticos.

“Os alunos ficaram felizes e se saíram bem. Sempre trago em Língua Portuguesa os temas que mais caem no Enem e, em redação, trabalho pelos eixos temáticos. Tive um mix de sentimentos. Contribuir para mudar vidas não tem preço”, declarou.

Ao longo de sua trajetória, Ana Cláudia já teve vários alunos aprovados no Enem que conseguiram ingressar em cursos na Universidade Federal do Amapá (Unifap), na Universidade do Estado do Amapá (Ueap) e no Instituto Federal do Amapá (Ifap).

Em 2023, seus alunos alcançaram notas 920 e 940 em redação, evidenciando a força do ensino público.

“Alguns alunos nunca tiveram contato com dissertação. O trabalho é maior, mas nada que me faça desistir”, concluiu a professora.