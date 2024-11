Petróleo: Em evento em SP, Clécio defende desenvolvimento conciliado com meio ambiente

O governador do Amapá não perdeu a oportunidade de defender a exploração do petróleo na região norte do Brasil.

Da REDAÇÃO

Em participação no CNN Talks 2024, o governador do Amapá, Clécio Luís, defendeu a exploração de petróleo na Margem Equatorial Amazônica, destacando a capacidade do Brasil de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.

Citando o exemplo de crescimento econômico da Guiana e os avanços do estado em proteção ambiental, Clécio ressaltou a importância de aproveitar os recursos naturais de forma sustentável, buscando gerar empregos e fortalecer a economia local sem comprometer os compromissos ambientais.

O CNN Talks tem como objetivo ser um espaço de debate moderno e de alta relevância, permitindo a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais de diferentes áreas. O formato do evento busca atender tanto ao público corporativo quanto aos espectadores interessados ​​em assuntos de impacto, atraídos como um ambiente para o compartilhamento de ideias inovadoras e soluções estratégicas que possam contribuir para o desenvolvimento econômico e social.

Os temas envolvidos no CNN Talks são cuidadosamente selecionados para estarem em linha com o momento vívido pelo país e pelo mundo. Entre os assuntos discutidos nas edições passadas, como transformação Digital, sustentabilidade e meio ambiente, economia e mercado, saúde e bem-estar, diversidade e inclusão.

Na edição 2024, a mediação é do jornalista William Waak e os convidados foram Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente; Clécio Luis, Governador do Amapá; Helder Barbalho, Governador do Pará; Alexendre Silveira, Ministro de Minas e Energia; e Rodrigo Agostinto, Presidente do Ibama; além de Malu Paiva, Vice-presidente de Sustentabilidade da Vale; e Rafael Tello, Vice-presidente de Sustentabilidade da Ambipar.

Com o cancelamento da presença por parte da Ministra Marina Silva, um dos principais temas esperado pelo público foi pouco abordado durante o evento, a exploração de petróleo na Margem Equatorial do Amazonas. A captura de carbono e sua capitalização visando a manutenção da floresta em pé foi o assunto predominante.

No entanto, o governador do Amapá, Clécio Luís, não perdeu a oportunidade de defender a exploração do petróleo na região por entender que o Brasil, através de Petrobras, tem a capacidade de fazê-lo com segurança ambiental, devido a bagagem tecnológica da empresa, e pela transformação da economia da Guiana, que cresceu 68% de seu PIB em 2022 e 38% em 2023. Ainda, segundo o FMI, a Guiana será o país que mais crescerá mundo em 2024, fechando com um crescimento de 43,8% do PIB.

Em sua fala, o Governador afirmou que “o Amapá está é líder em sustentabilidade e proteção ambiental e é um exemplo para o mundo, pois temos 73% de nosso território convertido em reservas ambientais, fizemos a demarcação de 100% das terras indígenas, estamos à frente da transição energética através das diversas fontes renováveis. Mas esses indicadores também precisam ser traduzidos nos aspectos econômico e social, com produção de riqueza e a geração de empregos para a população da Amazônia e do Amapá. Nós precisamos, sim explorar o petróleo na Margem Equatorial, garantindo a conciliação entre segurança ambiental com o desenvolvimento socioeconômico para dar dignidade às pessoas que moram na região”.

O CNN Talks tem se destacado como um espaço fundamental para o diálogo e a reflexão sobre o Brasil e o mundo. Em um contexto de rápidas mudanças e incertezas, o evento contribui para que líderes e profissionais possam se atualizar, debater soluções e prever caminhos possíveis para o futuro, colaborando para a construção de uma sociedade mais informada e preparada para elas.