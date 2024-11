Petróleo: Rodolfo Vale critica falsa narrativa ambiental e diz que ‘Guiana explodiu economicamente’

Além da polêmica sobre o licenciamento, parlamentar falou no quadro SNTV sobre a lei de autoria dele que combate a ‘poluição dos cabos’

Por SELES NAFES

O deputado estadual Rodolfo Vale (PCdoB) criticou duramente o esforço de alas da imprensa nacional, do Ibama e de ONGs em tentar criar uma falsa narrativa que demoniza a possível extração de petróleo na costa do Amapá. O parlamentar também lembrou que a Guiana (Inglesa) é o país que mais cresceu economicamente no mundo devido à exploração da commoditie. Ele também é o autor da lei já em vigor que obriga as empresas a se responsabilizar por cabos telefônicos e de internet caídos pelas calçadas em todo o Estado. Assista no quadro SNTV.