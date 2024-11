Piratas Estilizados celebra Dia da Favela com homenagem a Leci Brandão

Da REDAÇÃO

Neste sábado (9), a escola de samba Piratas Estilizados, em parceria com a Central Única das Favelas do Amapá (CUFA-AP), realiza uma programação especial para comemorar o Dia da Favela, celebrado em 4 de novembro. O evento, intitulado “Samba Alaranjado”, homenageia Leci Brandão, primeira mulher a integrar a ala de compositores da Mangueira, e acontece a partir das 17h, em frente à sede da escola, no Bairro do Laguinho.

A programação inicia com a rapper amapaense Yanna MC, representando a força feminina no Hip-Hop. Na sequência, o grupo Pegada de Gorila, formado por Igor Black, Zeca Mazagão, Elton e Saulinho do Pandeiro, traz um repertório dedicado à homenageada, Leci Brandão. O samba continua com a sambista Cleide Queiroz e convidados, que prometem manter a energia do público em alta.

O encerramento contará com um Show Alaranjado especial da Ala Musical da escola. Os intérpretes oficiais Catatau e Rodrigo Serra, acompanhados de Vlad, Nilson Estilizados, a Orquestra de Bambas, e a rainha da bateria Carla Nascimento, irão brilhar junto ao casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Taylor e Andriny Videira, em uma performance cheia de ritmo e emoção.

Para a presidente da Cufa no Amapá, Alzira Nogueira, o evento simboliza a resistência e a potência das favelas, destacando suas contribuições para a cultura e economia brasileira. Já Rebeca Lima, presidente dos Piratas Estilizados, reforça que esta edição traz melhorias estruturais e novidades, garantindo uma celebração de alta qualidade para o público.

O “Samba Alaranjado” também inclui uma Feira de Empreendedores, destacando a criatividade das comunidades locais. O evento promete ser uma noite de muita música, homenagens e celebração da cultura periférica, aberta a todos que desejarem participar.