Planejando ataque à facção rival, detento da condicional morre ao trocar tiros com o Bope

Confronto ocorreu no Bairro Fonte Nova, em Santana, município a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante monitorado por tornozeleira eletrônica morreu baleado ao confrontar uma equipe da Rotam/Bope na noite desta terça-feira (12), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

De acordo com informações do serviço de inteligência da PM, criminosos armados estariam planejando executar rivais em uma área periférica do Bairro Fonte Nova. Ao chegar ao local indicado, os militares avistaram um motociclista em atitude suspeita.

Ele teria desobedecido à ordem de parada e tentado fugir, disparando contra a patrulha da Rotam. No revide, foi atingido, relatou o tenente Deomir, responsável pela ocorrência.

“Pelo que a gente ficou sabendo, ele é de uma facção rival, que ia fazer um ataque à outra facção, aqui em Santana. Ele estava portando uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 380”, reforçou o tenente Deomir.

Após a confirmação do óbito pelo Samu, o corpo foi identificado como Joel Augusto Correa Pereira, de 22 anos, detento do sistema prisional do Amapá, que cumpria pena em liberdade condicional pelo crime de roubo e estava em uma motocicleta adulterada.

Após a perícia, a motocicleta e a arma de fogo usada pelo suspeito foram encaminhadas ao Ciosp de Santana.