PM descobre venda de armas no terminal pesqueiro de Santana

Armamento e munições estavam debaixo do assoalho da embarcação.

Da REDAÇÃO

Um esquema de venda ilegal de armas de fogo foi descoberto pela Polícia Militar do Amapá neste final de semana em um terminal do município portuário de Santana, a 17 km de Macapá. Três homens acabaram presos e um armamento com munições foi apreendido.

O flagrante ocorreu no último sábado (16), quando uma denúncia anônima, feita por volta de 22h30, levou militares até o Porto do Açaí, ao lado Terminal Pesqueiro, na Área Portuária. Segundo o denunciante, àquela altura já teriam ocorrido várias vendas de armas no local.

Ao chegar à rampa onde paneiros de açaí são desembarcados, os policiais do 4º Batalhão interceptaram a embarcação conhecida como Efésios, que estava ancorada com três indivíduos a bordo.

A equipe realizou uma busca minuciosa no interior da embarcação, onde foi encontrada, embaixo das tábuas do assoalho, uma espingarda calibre 32. Diante disso, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram algemados para a segurança da guarnição.

No decorrer da busca, foram localizadas mais quatro munições do mesmo calibre, de fabricação brasileira, da marca CBC. Em uma bolsa dentro da embarcação, foram encontrados aproximadamente pouco mais de R$ 3 mil, além de três celulares. Os três suspeitos foram apresentados no Ciosp de Santana.