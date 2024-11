Polícia identifica último suspeito de ataque a carro-forte em Macapá

Caso teve desfecho com três criminosos mortos e um suspeito vivo, que foi indiciado por tantativa de roubo triplamente majorado.

Por OLHO DE BOTO

A Delegacia Especializada nos Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) identificou e indiciou, na manhã desta sexta-feira (22), o último suspeito, um homem de 31 anos, envolvido na tentativa de roubo a um carro-forte na orla de Macapá, ocorrida há pouco mais de um mês.

Ele foi apontado como o responsável por fornecer o veículo usado no crime. Segundo as investigações, o acusado alugou o seu automóvel, um Renault Clio Sedan, por R$ 150, mesmo sabendo que seria usado para ações criminosas.

As autoridades não divulgaram o nome do suspeito, mas o Portal SN apurou que se trata de Hugo dos Santos Ribeiro, 31 anos. Apesar de responsabilizado, ele seguira, por enquanto, respondendo em liberdade.

Três mortos, um vivo

O crime aconteceu no dia 14 de outubro, por volta das 11h, quando dois homens armados tentaram render seguranças de uma empresa de transporte de valores que recolhiam a renda de um posto de combustível. Mas os seguranças reagiram e houve intensa troca de tiros com, que resultou na morte de Rafael dos Santos, 33 anos, ainda no local.

Outro envolvido, Wallacy Gabriel Brito, conhecido como “Binho”, 27 anos, mesmo baleado, conseguiu fugir no Clio, que era dirigido por Alejandro Tupan Frasão de Abreu, o “Tupan”, 19 anos, que alugou o carro de Hugo. Horas depois do crime, Binho morreu em confronto com a Polícia Militar nas proximidades do Habitacional Macapaba, zona norte de Macapá. Já Tupan morreu dias depois também em tiroteio com a PM, em uma outra situação de crime.

Investigações

De acordo com o delegado Leandro Vieira Leite, titular da DECCP, o ataque ao carro-forte não foi uma coincidência. Um dos suspeitos [Rafael] conhecia detalhes da movimentação de dinheiro no posto de combustível, pois trabalhou lá anteriormente.

“Inicialmente pensou-se que os criminosos iam assaltar o posto, mas o alvo real era o carro-forte. Eles sabiam do dinheiro e esperaram o momento certo para agir”, reforçou o delegado.

Apenas o último envolvido, Hugo, está vivo. Ele foi indiciado por tentativa de roubo triplamente majorado. Segundo o delegado, o suspeito confessou que frequentemente alugava seu carro para o grupo criminoso, incluindo para Tupan, que dirigia o veículo no dia do crime.

“Ele [Hugo] confessou que sabia que o carro seria usado para praticar crimes. Ele não deu muitos detalhes, mas deixou claro que tinha ciência das intenções do grupo. O Clio foi usado na fuga após o confronto inicial. Depois, identificamos que o suspeito baleado foi deixado em uma casa no bairro Perpétuo Socorro, de onde pegou um carro por aplicativo até o Habitacional Macapaba, onde morreu em outro confronto, dessa vez com a PM”, detalhou Vieira.

O Renault Clio, que está registrado em nome de uma mulher, foi localizado no bairro Novo Horizonte. Hugo alegou ter comprado o veículo há algum tempo, e a polícia acredita que ele seja ligado a uma facção criminosa.

“De acordo com o Código Penal, todos que concorrem para a prática do crime respondem na medida de sua culpabilidade. Por isso, ele foi indiciado por tentativa de roubo triplamente majorado”, esclareceu o delegado.

Com o indiciamento de Hugo, a DECCP considera o caso encerrado.

“Fecha-se o ciclo de investigação desse crime que causou espanto na sociedade amapaense. O último envolvido responderá por sua conduta, consciente do que os outros criminosos iriam fazer”, concluiu Vieira.

O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário.