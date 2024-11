Polícia investiga uso de IA para adulterar fala de Clécio em reunião com militares

Encontro teve avanços na mudança das tabelas de remuneração, mas voz falsa diz que tudo é “enrolação”

Por SELES NAFES

A Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Amapá abriu inquérito para identificar os responsáveis pela adulteração de um vídeo do governador Clécio Luís (SD) reunido com representantes de categorias militares. Na fraude, amplamente divulgada em grupos de WhatsApp, a voz original é substituída por uma voz semelhante.

O encontro ocorreu no último dia 6 de novembro, por volta da meia-noite, no Palácio do Setentrião, com associações de policiais militares e bombeiros. Nos últimos dias, o governo tem dialogado com essas entidades sobre a reestruturação das carreiras.

No vídeo original, postado nas redes sociais do governo, Clécio explica que um dos avanços nas discussões foi a ampliação da tabela de progressões, que passa a ter 10 em lugar de 4 níveis de faixas de salário ao longo de 25 anos de carreira, e não de 30 anos, como era anteriormente. Governo e as associações continuam conversando sobre as datas e outros ajustes.

No vídeo adulterado por inteligência artificial, a voz falsa entra em ação quando a câmera do celular muda o enquadramento e passa a mostrar apenas os militares na reunião. A voz diz que o encontro é apenas “enrolação e falsas promessas”.

O governador ainda não se manifestou publicamente sobre a fraude. A Associação dos Oficiais e Combatentes divulgou uma nota repudiando a adulteração do vídeo.

“Infelizmente ainda há posturas criminosas que desejam desestabilizar e descredibilizar o processo sério e comprometido”.