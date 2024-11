Polícia prende procurado pela Interpol e pedófilo condenado a 52 anos na Operação Harpia II

A Operação Harpia II já resultou na captura de 143 foragidos, incluindo 135 prisões no Amapá

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um chefe do crime organizado, um procurado da Interpol e um pedófilo condenado estão entre os 17 criminosos capturados em mais uma fase da Operação Harpia, deflagrada nesta terça-feira (5) pelas Federal e Civil do Amapá.

As ações foram comandadas através da Delegacia Especializada nos Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) e Núcleo de Capturas, com o apoio de 17 unidades policiais estaduais e do Departamento de Polícia Federal

A ação, de âmbito nacional, visa o cumprimento de mandados de prisão de criminosos condenados, localizados tanto no Amapá quanto em outros estados e no exterior.

Iniciada no dia 8 de agosto de 2024, a Operação Harpia já resultou na captura de 144 foragidos, incluindo 136 prisões no Amapá, sete em outros estados, e uma na Guiana Francesa – esta última de um criminoso procurado pela Interpol e capturado em Caiena. Na primeira fase, foram 127 capturados.

Entre as prisões de maior destaque estão a de um pedófilo condenado a 52 anos por abuso de quatro sobrinhas, localizado no município paraense de Trairão, e a de um líder de organização criminosa, condenado por homicídio, tráfico de drogas e porte de arma de fogo, preso em Afuá, também no Pará.

Segundo o delegado Leandro Leite, a operação representa um esforço conjunto para combater criminosos de alta periculosidade.

“A operação buscou fazer justiça, capturando novamente criminosos com penas bastante altas. Conseguimos identificar e prender um procurado internacional, que estava em difusão vermelha, após semanas de investigação na Guiana Francesa. Além disso, prendemos fora do Amapá um líder de organização criminosa e um pedófilo condenado por crimes graves contra menores,” resumiu o delegado.