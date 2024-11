Policiais são atacados ao deixar conjunto e matam criminoso

Policiais do GTA tinham ido checar denúncia de tráfico de drogas no habitacional Miracema, na tarde desta sexta, 22

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu baleado ao confrontar uma equipe do GTA nesta sexta-feira (22), no conjunto habitacional Miracema, na zona norte de Macapá. A operação de combate ao crime organizado contou com o apoio do 2º Batalhão da PM e da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp.

A polícia recebeu informações de que criminosos estariam armados e comercializando entorpecentes dentro do residencial. Após verificar a denúncia, o capitão Bryan Fonseca informou que os policiais estavam deixando a área quando foram atacados a tiros por Dhemensom Lorran dos Santos Rodrigues, de 21 anos.

Durante o confronto, Dhemensom foi atingido. O socorro médico foi acionado, mas constatou que ele já estava sem vida.

“Ele não tinha passagem pela polícia, mas sabemos que o crime organizado vem usando essa estratégia de recrutar pessoas sem passagens”, explicou o capitão Bryan.

No apartamento onde ele Dhemesom estava, os policiais encontraram porções de entorpecentes, dinheiro, joias e celulares.

“Provavelmente produto de crime. O material foi apreendido e apresentado no Ciosp do Pacoval. A segurança pública está atenta e se antecipando ao crime organizado”, comentou o oficial.

Além disso, duas mulheres foram presas no local por tráfico de drogas, sendo uma delas a esposa de Dhemensom, conhecido como “Pretinho”. A arma usada por ele, um revólver calibre 38, estava com duas munições intactas e uma deflagrada.