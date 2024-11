Policial penal é preso ao tentar entrar com drogas e celulares no Iapen

Há meses, Marques era investigado por corrupção.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um policial penal foi preso em flagrante pelos próprios colegas de farda, nesta tarde de segunda-feira (11), ao tentar entrar com drogas e aparelhos celulares no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O nome dele não divulgado pelas autoridades, mas o Portal SN apurou que se trata de Jonatas Marques, concursado da turma de 2022. Ele foi surpreendido ao passar pela revista da Unidade de Vigilância e Disciplina (UVD), onde foi encontrada uma quantidade considerável de entorpecentes e os aparelhos eletrônicos.

“Ele, inclusive, usava um colete com material que impede que o detector emita o sinal de alerta. É um material usado naqueles tatames de lutas maciais. Aí, nesse colete dele foram encontrados vários celulares. No alojamento, dentro da mochila dele, estava essa quantidade de drogas”, informou uma fonte de dentro do Iapen.

Segundo a Polícia Penal, há meses Marques era investigado por corrupção. Nas redes sociais, ele chamava bastante a atenção, ostentando roupas, relógios e outros acessórios de grifes de luxo.

O policial Marques foi conduzido e apresentado à Polícia Civil no Centro Integrado e Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.