Prefeitura não paga conta e Conselho Tutelar tem energia cortada

Por RODRIGO DIAS

Os Conselheiros Tutelares e os moradores da Zona Sul de Macapá foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (25) com o desligamento do fornecimento de energia elétrica no prédio do Conselho Tutelar. A ação foi realizada por trabalhadores da CEA Equatorial.

O prédio, situado no cruzamento da Rua Hildemar Maia com a Avenida Clodovio Coelho, no Bairro Buritizal, teve o fornecimento suspenso devido a faturas em atraso desde julho deste ano, segundo informações de uma fonte do Conselho.

Com a interrupção, as atividades dentro do Conselho ficaram inviáveis. “Estamos aqui orientando que não estamos atendendo por falta de energia”, declarou uma conselheira.

Na portaria do Conselho, foi fixado um comunicado improvisado informando sobre o corte de energia e a suspensão dos atendimentos. Apenas casos emergenciais estão sendo encaminhados via plantão.

Até o momento, a Prefeitura de Macapá não se manifestou sobre o ocorrido.

O papel do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é uma instituição municipal responsável por garantir os direitos de crianças e adolescentes. Entre suas atribuições, está a requisição de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social, segurança e trabalho, além de registrar denúncias de violações desses direitos e encaminhá-las aos órgãos competentes.

Religação

Segundo o órgão, o fornecimento foi restabelecido às 12h30.