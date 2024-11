Procurado por homicídio, Venezuelano morre em intervenção policial

Venezuelano estava escondido em um apartamento localizado no Bairro Mutirão do Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homicida procurado pela Justiça amapaense foi morto na noite desta sexta-feira (1º) ao confrontar as forças de segurança envolvidas na Operação Protetor, em Santana, a 17 km de Macapá.

José Luiz Castilo Jimenez, de 27 anos, é conhecido como Venezuelano, apelido dado por causa de sua nacionalidade. Ele integrava um grupo de faccionados envolvidos em uma execução ocorrida no dia 13 de março deste ano, na Ilha de Santana. Na ocasião, a vítima foi um jovem de 22 anos, alvejado por vários tiros enquanto saía de casa.

Venezuelano já havia sido denunciado diversas vezes, mas não tinha paradeiro fixo. Ele atuava na Ilha de Santana, no município de Pedra Branca do Amapari e na Ponte do Portilho, em Santana, sempre armado e causando pânico entre os moradores.

As informações repassadas à polícia indicavam que ele estaria armado e com um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Santana, escondido em um apartamento localizado no Bairro Mutirão do Paraíso.

Segundo o capitão Bryan Fonseca, o foragido avistou a chegada das viaturas e tentou fugir com arma em punho, buscando se abrigar em um dos cômodos do apartamento. Durante o adentramento tático, ele foi cercado pelo GTA, Rotam e militares do 4º Batalhão. O bandido acabou baleado ao apontar um revólver calibre 32 em direção aos policiais, e o óbito foi constatado no local pelo Samu.

No apartamento, foram encontrados uma porção de maconha e três celulares, que foram encaminhados para o Ciosp do município.