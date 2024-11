PT de Lula confirma apoio a Davi para a presidência do Senado

Partido, alinhado com Lula e Padilha, vê compromisso do senador do Amapá com a governabilidade e avanço de pautas econômicas

Da REDAÇÃO

O Partido dos Trabalhadores apoiará a candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP) para a presidência do Senado em 2025. A decisão foi confirmada pelo líder do PT no Senado, Beto Faro (PT-PA), ao jornal Valor Econômico. O posicionamento teria sido alinhado com o presidente Lula e com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O PT possui atualmente a quarta maior bancada da Casa, com nove senadores, e considera o apoio estratégico para garantir governabilidade e avanço nas pautas econômicas.

Na próxima semana, está previsto um encontro no Palácio do Planalto entre Lula, Alcolumbre e a bancada do PT, onde o apoio será formalizado.

“Nós somos o partido do presidente, o PT está apoiando porque teve essa sinalização. Se Lula fosse contrário, nós não apoiaríamos”, declarou o líder.

Davi Alcolumbre comprometeu-se em apoiar o governo Lula e dar prioridade a pautas essenciais para o desenvolvimento econômico do país, como a reforma tributária e outras propostas de emenda à Constituição (PECs). Para Faro, a escolha se baseia em seu compromisso com a governabilidade e no apoio a temas que ajudam a destravar o crescimento econômico do Brasil.

Durante a reunião com o senador amapaense, os parlamentares petistas destacaram que pautas ideológicas, como anistias para envolvidos nos ataques aos Três Poderes em janeiro de 2023 ou eventuais impeachments de ministros do STF, não devem ser priorizadas. Davi sinalizou acordo com essa visão, indicando que tais temas não serão destaque no Congresso sob sua gestão.

Beto Faro ressaltou que o apoio de Alcolumbre também vem de partidos de oposição, como o PP e o PL, o que ele considera positivo para uma gestão equilibrada no Senado.

“Acho que é bom ter um presidente que dialogue com todas as bancadas e mantenha uma postura moderada, sem radicalização. É melhor do que um presidente que represente apenas uma ala,” pontuou Faro.

O PT, por sua vez, espera garantir posições importantes nas comissões do Senado e, possivelmente, na mesa diretora da Casa.