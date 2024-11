Atos 22

Saulo de Tarso, que depois passou a se chamar Paulo (o apóstolo), era extremamente qualificado e um grande perseguidor dos cristãos. Contudo, ele foi derrubado do cavalo, literalmente, num episódio que acabou popularizando essa expressão. Veja em Atos 18 o que Jesus fez para abrir seus olhos ao filho de Deus. As vezes, precisamos cair do cavalo para retornarmos ao caminho correto.