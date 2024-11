Atos 23

Quando Deus tem planos em sua “agenda” para as nossas vidas, ninguém pode colocar um ponto final na história que está sendo escrita por Ele. Essa certeza ficou ainda mais evidente com o que aconteceu ao apóstolo Paulo em Atos 23. Tenha uma ótima terça-feira (19) com nosso Senhor e Salvador Jesus!