Quatro municípios ‘dormirão’ no escuro esta noite, avisa CEA Equatorial

Subestação Móvel foi deslocada nesta tarde para o local do incidente em Ferreira Gomes.

Da REDAÇÃO

Após o incêndio que atingiu a Subestação Central de Ferreira Gomes na madrugada desta sexta-feira (8), quatro municípios do Amapá permanecerão sem energia durante a noite: em Ferreira Gomes, Porto Grande, Cutias e Itaubal.

Em novo comunicado emitido nesta tarde, a CEA Equatorial, concessionária responsável pela distribuição no estado, informou que ainda está atuando para restabelecer o serviço nestas cidades, mas o fornecimento só será possível na madrugada deste sábado (9).

Segundo a empresa, a energia foi parcialmente restabelecida nas cidades de Pedra Branca, Serra do Navio, Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá e Calçoene ainda pela manhã. No entanto, os demais municípios afetados terão que aguardar a finalização das operações de transferência de energia para a Subestação Móvel, deslocada nesta tarde para o local do incidente em Ferreira Gomes.

A previsão da CEA Equatorial é de que o serviço seja normalizado nos municípios restantes apenas na madrugada de sábado (9).

Enquanto isso, cerca de 80 colaboradores da CEA Equatorial estão mobilizados para resolver o problema. A causa do incêndio na subestação ainda está sendo investigada pela empresa, que prometeu divulgar atualizações sobre as operações e a origem do incidente.

Este é o segundo grande apagão no Amapá em menos de um ano, ‘reacendendo’ preocupações sobre a vulnerabilidade do sistema de distribuição de energia no estado.

Conforme apurou o Portal SN.com, moradores de Porto Grande receberam informações de que o retorno da energia elétrica pode ocorrer por volta das 22h30.