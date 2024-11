“Que a justiça seja feita”, diz prefeita após morte supostamente encomendada pelo marido

O marido, Francisco Canindé, corre da picape durante os tiros. O suposto executor continua foragido

Por SELES NAFES

A prefeita eleita do município de Amapá, Kelley Lobato (União), divulgou neste domingo (24) uma nota de pesar pelo assassinato do fazendeiro Antônio Candeia Oliveira, de 80 anos, conhecido como “Maranhão”. Sem mencionar diretamente o marido, Francisco Canindé, preso sob a acusação de ser o mandante do crime, Kelley classificou o episódio como comovente e lamentou a tragédia.

“Compartilho do sentimento de dor e indignação”, escreveu a prefeita em nota oficial.

Francisco Canindé foi preso em flagrante após se apresentar à delegacia de polícia. Ele é acusado de ser o mandante do homicídio, ocorrido ontem (23), enquanto o suposto executor, Antônio Carlos Lima Araújo, de 59 anos, permanece foragido. Canindé deve passar por audiência de custódia ainda hoje.

Kelley Lobato reafirmou seu compromisso com a justiça, independentemente da relação pessoal com o acusado.

“Não apoio, em nenhuma circunstância, qualquer forma de violência e confio plenamente nas autoridades competentes para conduzir as investigações e esclarecer os fatos, garantindo que a verdade prevaleça e que a justiça seja feita”, declarou.

O caso

O crime ocorreu em uma fazenda no município de Amapá, durante uma discussão sobre a venda de terras. Imagens gravadas por alguém do grupo mostram uma troca de ofensas entre Maranhão e Francisco Canindé, que estava dentro de uma picape.

No vídeo, o sargento da reserva do Exército Antônio Araújo observa o bate-boca com uma das mãos para trás. Em certo momento, ele se envolve na discussão, troca ofensas com Maranhão e o empurra para trás. Logo após, os tiros são ouvidos.

Ferido, Maranhão tenta se abaixar, aparentemente para pegar um revólver, mas Araújo inicia uma luta corporal e dispara contra o idoso várias vezes. Maranhão morreu no local. O delegado Stephano Dagher, responsável pelo caso, acredita que o crime foi premeditado. O idoso estava armado, mas há indícios de que o grupo provocou uma situação para justificar uma reação violenta como legítima defesa. Por isso, o crime teria sido filmado em grande parte.

Manifestação da prefeita

Kelley Lobato, que assumirá a prefeitura em 1º de janeiro, também expressou solidariedade à família da vítima.

“Presto minha solidariedade e reitero que estou à disposição para acompanhar os desdobramentos das investigações, sempre com respeito às instituições e à lei”, concluiu.